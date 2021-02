Covid: Donati (Lega), non può comunicare chiusura impianti sciistici all'ultimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non si può comunicare solo poche ore prima la chiusura degli impianti sciistici, quando già i soggetti economici erano pronti alla riapertura, tanto attesa dopo mesi di sofferenza". Così Roberto Donati, responsabile del dipartimento Sport per la Lega Lazio. "Si tratta, prima di tutto - aggiunge - di una questione di rispetto per un sistema delicato che contribuisce al benessere del Paese. In questo modo si colpiscono ulteriormente gli imprenditori del settore, già duramente provati dalla pandemia. A questo punto pensare agli indennizzi per la montagna deve essere una priorità assoluta. Quando si reca un danno, questo va indennizzato. Occorre un intervento già subito nel prossimo Decreto. 4,5 miliardi richiesti quando la stagione non era ancora compromessa, ora con questi altri stop non basteranno più. Occorrono ulteriori risorse''. (Com)