Ambiente: Bill Gates a "El Pais", effetti cambiamento climatico molto peggiori pandemia Covid

- Gli effetti del cambiamento climatico saranno molto peggiori di quelli della pandemia se non riusciremo a ridurre a zero le emissioni di gas serra entro il 2050. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", il fondatore di Microsoft e filantropo statunitense, Bill Gates, spiegando che pur trattandosi di una "missione titanica", non è "impossibile" se i mercati, la tecnologia e la politica sono allineati sulla stessa rotta. Gates ha aggiunto di essere "contento" che l'interesse per il cambiamento climatico non sia scemato, come è successo durante l'ultima crisi finanziaria, perché è stato visto come un "problema a lungo termine". A tal proposito la fondazione Gates ha creato dei gruppi di lavoro con l'Europa e la Spagna per cercare delle soluzioni che possano favorire la diffusione dell'idrogeno verde. In quest'ottica l'elezione del neo presidente statunitense, Joe Biden, consentirà "un periodo molto più promettente per il clima, anche se ci vorranno alcuni anni per uscire dal buco in cui siamo a causa della pandemia", ha sottolineato Gates. La domanda cruciale in riferimento al Covid-19 è è saremo in grado di ridurre il numero di contagi a zero o se diventerà una "malattia endemica". Il filantropo si è detto, tuttavia, convinto che la prossima estate le cose torneranno in gran parte alla normalità. (Spm)