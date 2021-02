Brasile: covid, registrata media quotidiana di decessi più alta da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana in Brasile è stata registrata la media quotidiana di morti riconducibili al contagio da nuovo coronavirus più alta dall'inizio della pandemia. Secondo i dati diffusi dal consorzio che riunisce i principali gruppi editoriali del paese la media di decessi negli ultimi sette giorni è stata 1.073, la più alta dal 25 luglio 2020 considerato come picco della pandemia nel paese, quando la media fu di 1.097 morti. La media di decessi dell'ultima settimana è superiore del 4 per cento rispetto alle due settimane precedenti, indicando una crescita progressiva del numero di morti legati alla pandemia. Complessivamente i morti per Covid nel paese sono almeno 239.245, 713 in più rispetto alla precedenti 24 ore. Lo rivela il ministero della Salute, rendendo noto che il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati è salito ad almeno 9.834.513 casi, 24.759 in più rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedenti. Tuttavia, per stessa ammissione del ministero della salute il numero di morti e contagi delle ultime 24 ore potrebbe essere sottostimato a causa della incapacità di municipi e stati di raccogliere i dati statistici nel fine settimana. (Brb)