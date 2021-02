Milano: Scala, Zubin Mehta dimesso dall'ospedale dopo il malore, ma sarà Chailly a dirigere "Salome"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Teatro alla Scala comunica in una nota cheil Maestro Zubin Mehta è stato dimesso oggi pomeriggio dall’ospedale in buone condizioni di salute dopo che lo scorso venerdì era stato ricoverato per un malore durante le prove di "Salome". L’affaticamento di questi giorni, spiega il teatro, suggerisce tuttavia qualche giorno di riposo a titolo prudenziale. Di conseguenza il Maestro Mehta non dirigerà "Salome" con la regia di Damiano Michieletto che sarà trasmessa sabato 20 febbraio su Rai5, Radio3 e Rai Play. Sul podio ci sarà il Direttore Musicale Maestro Riccardo Chailly che ha immediatamente dato la sua disponibilità. Il Teatro alla Scala augura affettuosamente al Maestro Zubin Mehta di rimettersi rapidamente in forze e lo attende nuovamente sul podio al più presto. (Rem)