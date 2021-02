Turchia-Usa: Ankara convoca ambasciatore Satterfield su cittadini turchi uccisi in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Turchia ha convocato oggi l’ambasciatore statunitense ad Ankara, David Satterfield, per esprimere “con la massima forza” la reazione turca al comunicato con cui Washington ha commentato l’uccisione dei 13 cittadini turchi ritrovati morti ieri in una grotta a Gara, nel nord dell’Iraq. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. In una nota diffusa dopo la scoperta, con Ankara che ha attribuito la responsabilità del gesto al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), il dipartimento di Stato Usa ha affermato in una nota: “Gli Stati Uniti deplorano la morte dei cittadini turchi nella regione del Kurdistan iracheno. Stiamo al fianco del nostro alleato Nato, la Turchia, ed esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie di coloro che sono morti negli ultimi combattimenti. Se sono confermate le notizie della morte dei civili turchi per mano del Pkk, designato come organizzazione terroristica, condanniamo quest’azione nei termini più forti”. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu ha attaccato oggi il “doppio standard” dei Paesi che “affermano di combattere il terrorismo”, sottolineando che essi “o tacciono riguardo a questo massacro del Pkk, oppure cercano di sorvolare con ‘se’ e ‘ma’”. Da parte sua il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha direttamente accusato gli Usa di sostenere il Pkk, le Unità di protezione popolare (Ypg) e il Partito dell’unione democratica (Pyd). (Tua)