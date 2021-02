Forza Italia: Occhiuto, bene nomina Tajani, sarà fondamentale punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, Roberto Occhiuto, accoglie "con soddisfazione la nomina di Antonio Tajani a coordinatore nazionale di Forza Italia. La sua esperienza politica e la determinazione che lo contraddistinguono - prosegue il parlamentare in una nota - saranno importanti per affrontare al meglio le numerose sfide che ci attendono. Sarà un fondamentale punto di riferimento. Ad Antonio va un sincero in bocca al lupo da parte mia e del gruppo azzurro di Montecitorio". (Com)