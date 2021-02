Albania: via libera per apertura ospedali Covid a Durazzo e Scutari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Albania verranno aperti ospedali per il Covid a Durazzo e Scutari: lo ha annunciato la ministra della Salute albanese, Ogerta Manastirliu, spiegando in conferenza che il governo ha deciso di procedere con il "primo scenario" alla luce dell'aumento dei casi di coronavirus soprattutto tra i giovani. "Abbiamo raggiunto al capacità ospedaliera con oltre 500 ammissioni nell'ospedale di Tirana", ha osservato Manastirliu. "Abbiamo dato il via libera al nostro primo scenario sugli ospedali regionali, a cominciare da da quelli di Durazzo e Scutari e poi Korca, Valona e Elbasan. Se riceviamo richieste da questi ospedali, continueremo con il secondo ed il terzo scenario", ha spiegato la ministra prospettano ulteriori ospedali dedicati al Covid in caso di un continuo aumento dei contagi. Manastirliu ha inoltre annunciato per oggi l'arrivo di 7020 dosi del vaccino Pfizer/Biontech oggi in Albania, nel terzo di una serie di lotti, "che contribuiranno ad intensificare ulteriormente il nostro processo di vaccinazione". "Proseguiremo con Covax e AstraZeneca", ha aggiunto la ministra. (segue) (Alt)