Albania: via libera per apertura ospedali Covid a Durazzo e Scutari (2)

- "E' probabile che le varianti del Covid-19 siano già entrate in Albania", ha dichiarato la scorsa settimana il primo ministro albanese Edi Rama, invitando la cittadinanza al massimo rispetto delle regole per evitare un nuovo inasprimento delle misure restrittive. Parlando ai giornalisti, Rama ha ammesso che c'è stato un aumento significativo dei casi di Covid-19 con un contestuale calo dell'età media dei contagiati. "Abbiamo segnali ragionevoli sul fatto che le nuove varianti del Covid-19 sono entrate in Albania", ha dichiarato Rama. "Siamo molto motivati a fare tutto nella maniera giusta in modo da non essere costretti a tornare a misure restrittive stringenti", ha detto il premier albanese. Rama ha aggiunto che recentemente sono stati riscontrate violazioni delle norme anti contagio e, a suo parere, "è irresponsabile che persino i politici infrangano queste regole nei comizi elettorali". (Alt)