Speciale infrastrutture: Algeria e Tunisia mirano a collegare le loro reti ferroviarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Tunisia intendono collegare le loro reti ferroviarie, ma questo progetto dipende dalla corrispondenza delle infrastrutture di base utilizzate nei due Paesi. Lo ha detto il ministro algerino dei Lavori pubblici e dei trasporti ad interim, Farouk Chile. La realizzazione del progetto per collegare la rete ferroviaria nazionale algerina alla rete tunisina "resta legata alla corrispondenza delle infrastrutture di base utilizzate dalle società di trasporto ferroviario dei due paesi, ed è questo che l'Algeria e la Tunisia stanno cercando di realizzare", ha spiegato il ministro. La riapertura della linea ferroviaria tra Algeri e Tunisi era prevista per il 2 maggio 2017. Pochi giorni dopo questo annuncio, la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) aveva comunicato che la riapertura di questa linea era stata rinviata "a una data successiva" per motivi tecnici. Nel 2018, anche l'ex direttore della Sntf, Yacine Bendjaballah, aveva annunciato il rinvio della riapertura di questa linea ferroviaria, addossando la colpa al presunto stato di degrado della rete ferroviaria tunisina. "Le ferrovie in Tunisia devono essere completamente riabilitate affinché il progetto possa vedere la luce", aveva dichiarato Bendjaballah, spiegando che le condizioni delle ferrovie tunisine “devono adattarsi ai requisiti tecnici e alle specificità dei nuovi treni algerini”. (Ala)