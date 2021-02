Speciale infrastrutture: autorità Finlandia presentano progetto ammodernamento Canale Saimaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia finlandese per le infrastrutture di trasporto ha presentato alle autorità russe l'iniziativa di ammodernamento del Canale Saimaa, per un valore di 80 milioni di euro. Il canale Saimaa è un canale di trasporto che collega il lago Saimaa con il Golfo di Finlandia, non lontano dalla città russa di Vyborg. Il progetto prevede un aumento della lunghezza delle camere della chiusa del canale lungo la direzione a monte, così come il livello dell'acqua. I lavori di costruzione sono previsti per il periodo da aprile 2022 a ottobre 2023 e saranno condotti dalla parte finlandese. "La Federazione Russa considera l'attuazione del progetto di ammodernamento delle infrastrutture del canale Saimaa una condizione importante per garantire il suo funzionamento sicuro e comprende i desideri dei partner finlandesi di sviluppare ulteriormente il potenziale logistico del canale e aumentare la sua capacità", ha detto il vice ministro dei trasporti russo Aleksandr Poshivay. Nell'ambito del progetto, nel 2021 saranno condotte indagini geologiche, nonché lo sviluppo della documentazione del progetto e la fase preparatoria della costruzione. I permessi per il progetto, previsti dalla legislazione russa e finlandese, dovrebbero essere ottenuti entro l'inizio del 2022. Il canale Saimaa ha iniziato ad operare nel 1856 ed è stato rinnovato nel 1963-1968. La Russia possiede 21 miglia del canale, mentre il resto, 14 miglia, appartiene alla Finlandia. (Sts)