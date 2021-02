Speciale infrastrutture: Bielorussia, premier Golovchenko, pronti a rivolgerci a Russia e Cina per investimenti in infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia non sono preoccupate per il possibile rifiuto dell'Occidente di investire nelle infrastrutture del Paese. Minsk accetterà prestiti dalla Cina e dalla Russia, nel caso servissero, come ha detto il primo ministro bielorusso Roman Golovchenko, ripreso dall'emittente televisiva nazionale. Il premier bielorusso ha ricordato che Minsk aveva firmato un accordo con il Kuwait Fund for Arab Economic Development per finanziare un centro per il cancro nella città di Grodno e ha accusato l'opposizione del Paese di voler vedere il governo bielorusso tagliato fuori dai fondi occidentali. "Questo danneggia il paese, non è che prendiamo questi fondi per noi stessi, per i palazzi o qualcos'altro. Questi sono per strade, ospedali, impianti sportivi", ha aggiunto Golovchenko. (Rum)