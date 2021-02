Speciale infrastrutture: Roma, assessora Infrastrutture, in corso rilievi per riapertura via Archimede dopo frana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via Archimede a Roma, a seguito del franamento di una parte del costone di tufo avvenuto in viale Maresciallo Pilsudski il 5 febbraio scorso, attualmente, è chiusa al transito di tutti i veicoli, che vengono deviati in via Barnaba Tortolini per proseguire poi in via di San Valentino. La chiusura è stata disposta dai Vigili del Fuoco che, poco dopo la frana, hanno sgomberato alcune auto e carichi pesanti nella parte finale di via Archimede, all’altezza dei civici 197-199. Sono stati interdetti anche i box auto posti sotto via Archimede, in viale Maresciallo Pilsudski dal civico 40 al 42 con altre aree antistanti. In un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, spiega: "Sulla zona sono in corso degli accertamenti, fatti anche con un drone, da parte del dipartimento Simu, per appurare l’entità della frana e programmare un intervento sul costone. Al vaglio dei tecnici c’è la possibilità di un semplice riempimento della cavità sotto via Archimede per consentire in poco tempo la riapertura della strada e il ripristino del transito ai veicoli e ai mezzi pesanti. È una delle ipotesi che si aggiunge è quella di un intervento più ampio che consiste nella messa in sicurezza di tutto il costone con reti e tiranti sulla parete, per evitare che si verifichino eventi analoghi, con tempi di realizzazione che prevedono la redazione di un apposito progetto. La prossima settimana - sottolinea Meleo -ci sarà un incontro congiunto tra vari dipartimenti e il Municipio II per studiare la miglior strategia possibile che permetta in breve tempo di riaprire la strada al traffico e, nel lungo periodo, di risolvere questo problema sul versante di viale Pilsudski, anche per consentire anche l’utilizzo dei box auto attualmente interdetti". (Rer)