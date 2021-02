Speciale infrastrutture: martedì iniziano lavori riqualificazione via Cristoforo Colombo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderanno il via martedì 16 febbraio i lavori per la riqualificazione delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo, con l'obiettivo di ripristinare la sicurezza per i cittadini soprattutto nella parte della strada danneggiata dalle radici degli alberi. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Il dipartimento capitolino Lavori pubblici coordinerà le operazioni nel tratto compreso tra l'innesto di via Cristoforo Colombo con via Pontina e piazzale Cristoforo Colombo a Ostia in entrambi i sensi di marcia. L'intervento è stato preceduto da un lavoro di analisi nei mesi scorsi sugli apparati radicali degli alberi lungo tutto il tratto interessato dai lavori per 16 chilometri circa. (Com)