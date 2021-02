Speciale infrastrutture: Afghanistan, oltre 100 autocisterne distrutte in devastante incendio al confine con l’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 autocisterne distrutte dal devastante incendio divampato ieri presso l’autoporto di Islam Qala, nell’Afghanistan nordoccidentale, dove insiste il principale valico di frontiera con l’Iran. L’incendio, le cui cause sono ancora poco chiare, ha provocato milioni di dollari di danni. "Abbiamo appreso che sono stati distrutti tra i 100 e i 200 camion. Abbiamo bisogno di più tempo per determinare l'entità del danno", ha dichiarato Jailani Farhad, portavoce del governatore della provincia di Herat, dove è avvenuto l'incidente. Circa 20 feriti sono stati portati in ospedale a causa delle ustioni. Secondo il ministero delle Finanze, l'incendio è divampato in un camion, prima di diffondersi rapidamente. L'incidente ha causato "pesanti perdite finanziarie", inclusi carburante, autocisterne e infrastrutture dell'ufficio doganale, ha dichiarato Farhad. Il ministero dell’Interno ha inviato una delegazione per indagare sull'incidente, ha detto il ministero. I video pubblicati sui social media mostrano spesse nuvole di fumo nero che incombono sui camion in fiamme. A causa dell’incendio oggi la gran parte della provincia di Hera si trova senza elettricità. (Res)