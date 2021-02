Speciale infrastrutture: Raggi, al lavoro per realizzazione collettore fognario Maglianella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono quartieri della città che ancora sono privi di servizi essenziali come l’acqua potabile o un adeguato sistema fognario. Sono carenze a livello di infrastrutture che rappresentano un problema nella vita quotidiana di tanti cittadini". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Con Acea Ato2 - spiega Raggi - stiamo portando avanti molti progetti per colmare questo gap. Uno di questi va avanti nella zona ovest di Roma dove stiamo realizzando il nuovo collettore fognario della Maglianella che sarà completato tra circa un anno, nel 2022. Consentirà di riqualificare a livello ambientale un’intera zona tra il Municipio XIII e XIV con benefici per quartieri popolosi come Ottavia, Lucchina e Palmarola. Era infatti necessario da molto tempo un adeguamento degli impianti portando al tempo stesso nuovi servizi per migliaia di cittadini. È un altro intervento per le nostre periferie, dopo l’approvazione del progetto sulla nuova rete idrica di Monte Migliore e sui lavori in corso per il collettore Fognario di Ponte Ladrone nel quadrante sud di Roma". (Rer)