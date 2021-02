Speciale infrastrutture: Mennuni (Fd'I), intervenire subito su frana via Archimede a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del crollo di un costone in via Archimede a Roma, bisogna "intervenire celermente per la messa in sicurezza, anche tramite la procedura di somma urgenza". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina di Fratelli d'Italia, Lavinia Mennuni. "Questa la richiesta che ho avanzato all'amministrazione di Roma Capitale, nel corso si una spontanea protesta dei residenti del quartiere Parioli - aggiunge Mennuni -. La particolare criticità della scarpata Parioli impone una immediata attenzione da parte di Roma Capitale anche per evitare i grandi disagi accusati dai residenti dovuti alla interruzione stradale. Non possiamo aspettare le lungaggini, Roma Capitale intervenga subito con provvedimenti risolutivi". (Com)