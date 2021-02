Speciale infrastrutture: Ferrovie tedesche, più di 1,4 miliardi di euro per treni ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Ferrovie tedesche (Db) intendono investire nei prossimi anni più di 1,4 miliardi di euro nell'ampliamento delle rimesse e degli impianti per la manutenzione operativa in funzione dei 137 nuovi treni ad alta velocità Ice 4 che l'azienda acquisirà entro il 2025. “La qualità si fa nelle infrastrutture e negli stabilimenti”, ha affermato Berthold Huber, responsabile di Db per il trasporto passeggeri, dell'agenzia di stampa tedesca. Il dirigente ha aggiunto: “Ecco perché abbiamo prima di tutto vogliamo investire in nuovi convogli. Tuttavia abbiamo anche bisogno di capacità di manutenzione significativamente maggiori”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, le capacità di Db per la manutenzione leggera verranno ampliate in 11 sedi dell'azienda pubblica, tra Germania e Svizzera. Per la maggior parte, ossia 400 milioni, gli investimenti di Db confluiranno a Norimberga, dove entro il 2028 verrà costruito un impianto di manutenzione completamente nuovo. Nella stessa città, le Ferrovie tedesche amplieranno le proprie rimesse spendendo 20 milioni di euro. (Geb)