Nato: aerei a pilotaggio remoto Ags pronti a condurre missioni

- La Forza della Nato di aerei a pilotaggio remoto Alliance Ground Surveillance (Ags) ha raggiunto la capacità operativa iniziale (Ioc). Lo si apprende dall'Alleanza che ha spiegato che la sua flotta di cinque aerei di sorveglianza Ags sono tra i droni più avanzati del mondo e forniscono alla Nato dati di sorveglianza quasi in tempo reale. Il comandante supremo delle forze alleate della Nato, il generale Tod Wolters, ha dichiarato gli aerei a pilotaggio remoto Ags Rq-4d della Nato pronti a condurre missioni e, secondo la Nato, questa è un'importante pietra miliare per il programma, che aumenterà sostanzialmente la consapevolezza, le indicazioni e gli avvertimenti dell'Alleanza su ciò che sta accadendo ai suoi confini. "A novembre, abbiamo annunciato l'arrivo dell'ultimo velivolo Nato Alliance Ground Surveillance a Sigonella, in Italia: una pietra miliare significativa verso un migliore rilevamento dell'ambiente", ha detto il generale Wolters. Il sistema Ags della Nato fornirà una capacità unica all'avanguardia per tutti i 30 membri dell'Alleanza, con una piattaforma adattata per soddisfare i requisiti di Intelligence surveillance e reconnaissance (intelligence, sorveglianza e ricognizione) della Nato. Questo fornirà ai decisori della Nato informazioni preziose basate su un quadro completo delle condizioni sul terreno, in qualsiasi momento. "La dichiarazione di Capacità operativa iniziale è un'importante pietra miliare per la Forza di sorveglianza terrestre della Nato e per l'Alleanza nel suo complesso. Il velivolo a pilotaggio remoto Rq-4d 'Phoenix' è un sistema altamente capace. Questa capacità unica e multinazionale, abbinata ad un team di specialisti che elaborano, valutano e distribuiscono l'intelligence, fornisce ai decisori della Nato informazioni tempestive e rilevanti. Ags è una vittoria per la nostra capacità di comprendere meglio l'ambiente di sicurezza e i nostri sforzi per sostenere la pace", ha detto il comandante della direzione di occupazione strategica Shape, il maggior generale Phillip Stewart. (segue) (Beb)