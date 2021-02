Nato: aerei a pilotaggio remoto Ags pronti a condurre missioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità Ags di proprietà della Nato e gestita dalla Nato consente all'Alleanza di effettuare una sorveglianza persistente su vaste aree da aerei ad alta quota di lunga durata, operando a distanze considerevoli e in qualsiasi condizione atmosferica o di luce. Utilizzando sensori radar avanzati, questi sistemi rileveranno e tracceranno continuamente oggetti in movimento e forniranno immagini radar di aree di interesse e di oggetti stazionari. Tutti i 30 alleati della Nato avranno accesso all'intelligence generata. "Ioc rappresenta il culmine degli sforzi collettivi attraverso diverse organizzazioni internazionali. Fin dal suo inizio ogni gruppo ha giocato un ruolo cruciale per far diventare realtà il concetto degli Ags della Nato. Questo dimostra anche l'impegno della Nato per la nostra difesa collettiva e il nostro impegno a sviluppare tecnologie all'avanguardia e il dominio delle informazioni sui nostri avversari", ha detto il comandante della forza Nato Ags, il generale di brigata Houston Cantwell. Il velivolo sarà pilotato a distanza da Sigonella in Sicilia e volerà principalmente all'interno dello spazio aereo della Nato o dello spazio aereo internazionale. Il 4 giugno 2020, la Nato ha condotto il suo primo volo di addestramento con un velivolo Rq-4d Phoenix. Da allora si sono svolte numerose uscite che hanno portato alla raccolta di dati di sorveglianza, dimostrando la capacità della piattaforma per la Nato. (Beb)