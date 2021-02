Nigeria: chi è Ngozi Okonjo-Iweala, la nuova direttrice generale dell'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Ngozi Okonjo-Iweala a direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Omc), ufficializzata oggi dopo lunghi mesi di trafila, si apre sotto il segno di grandi sfide internazionali e di richieste di riforme interne all'organizzazione. Dopo un faticoso percorso di selezione, la candidatura dell’ex ministra delle Finanze nigeriana è stata ufficialmente eletta dai membri del Consiglio generale dell’organismo, dopo che la sua era rimasta l'unica candidatura in seguito al ritiro dell'unica concorrente rimasta in lizza, l'ex ministra del Commercio sudcoreana Yoo Myung-hee. La nomina di Okonjo-Iweala è stata tutt’altro che scontata. In occasione del voto finale dello scorso 18 ottobre, temendo una eccessiva influenza della Cina sulla futura direttrice, la delegazione statunitense si era infatti rifiutata di sostenere la candidata nigeriana: il conseguente schieramento Usa a sostegno dell’altra finalista, l’attuale ministra del Commercio sudcoreana Yo Myung-hee, non aveva permesso di raggiungere il quorum necessario alla nomina, bloccando il processo a 104 voti a lei favorevoli sui 164 necessari. Il cambio di amministrazione a Washington, e il conseguente sostegno espresso dall'amministrazione del presidente Joe Biden, sono però bastati per riavviare il processo di selezione e riconsiderare il profilo della candidata africana. (segue) (Res)