Nigeria: chi è Ngozi Okonjo-Iweala, la nuova direttrice generale dell'Omc (2)

- Prima donna e prima africana alla guida dell’Omc, con la sua figura Okonjo-Iweala porta ai vertici dell’organismo una solida esperienza economica e politica. Nominata due volte ministra delle Finanze (2003-2006 e 2011-2015) e una volta ministra degli Affari esteri (2006) in Nigeria, Okonjo-Iweala può vantare risultati concreti dal suo primo mandato: per essere riuscita a ridurre di 30 miliardi di euro il debito estero nazionale ed aver triplicato il tasso di crescita nigeriano di quegli anni, la rivista “Forbes” l’ha perfino inserita per quattro anni consecutivi nella classifica delle 100 donne più potenti al mondo e il “Time” in quella delle 100 personalità più influenti a livello globale. L'economista 66enne ha soprattutto trascorso 25 anni della sua carriera all’interno della Banca mondiale, scalandone i vertici: direzione operativa, direzione delle risorse umane e gestione del portafoglio di sviluppo di aree come l’Asia meridionale, l’Europa e l’Asia centrale fanno parte di un’esperienza che l'hanno portata, nel 2017, ad essere anche candidata alla presidenza del Gruppo della Banca mondiale, salvo poi essere sconfitta dallo statunitense Jim Yong Kim. (segue) (Res)