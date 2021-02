Speciale energia: Opec, a gennaio produzione petrolio Algeria in aumento rispetto a fine 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di petrolio greggio in Algeria ha registrato, a gennaio 2021, un aumento su base mensile stimato fra gli 8 e gli 11 mila barili al giorno. Lo riferisce il rapporto mensile dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec). Secondo l’Opec, il Paese nordafricano ha registrato il mese scorso una produzione media di 864 mila barili al giorno (da fonti secondarie) e di 874 mila barili al giorno (da fonti primarie), in aumento rispettivamente di 8.000 e 11.000 in rapporto alle relative stime per dicembre 2020. (Ala)