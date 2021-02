Europa: mentre Draghi "unisce" l'Italia negli altri Paesi aumentano le spaccature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Italia il governo di Mario Draghi riesce – almeno per il momento – a riunire attorno a sé una coalizione ampia, coinvolgendo quasi tutto l’arco parlamentare, in altre parti d’Europa si assiste a un “suicidio” dell’unità nazionale, per questioni sia politiche che economiche. L'ultimo segnale in questo senso, in ordine cronologico, giunge dalla Catalogna, dove le elezioni per la Generalitat tenutesi ieri hanno consegnato la maggioranza al fronte indipendentista, che si riunisce attorno a Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat) e Candidatura popolare unita (Cup). I tre partiti, che insieme dovrebbero ottenere 74 seggi al Parlamento catalano, hanno di fatto ottenuto la riconferma del blocco indipendentista che aveva già governato la Generalitat dopo le elezioni del 2017. La formazione più votata è stata il Partito socialista catalano (Psc), ramificazione locale del Psoe al potere in Spagna; nonostante il 23 per cento dei consensi, i 33 seggi ottenuti dal Psc lo condannano però a una probabile legislatura all’opposizione. L’unico modo che hanno i socialisti evitare questo scenario è quello di “spezzare” l’asse fra le formazioni indipendentiste, che già aveva mostrato delle crepe negli ultimi anni. La scelta del presidente della Generalitat, in precedenza espressione di JxCat, spetterebbe in questa situazione a Erc; un’eventuale fra le principali anime della coalizione indipendentista potrebbe mettere in discussione l’alleanza, aprendo le porte a una coalizione di sinistra formata da Psc, Erc e En Comú Podem. (segue) (Res)