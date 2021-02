Europa: mentre Draghi "unisce" l'Italia negli altri Paesi aumentano le spaccature (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa soluzione avrebbe due “vantaggi”, dal punto di vista di Madrid: da una parte verrebbe scongiurato il “fantasma” di una nuova dichiarazione di indipendenza delle autorità di Barcellona, dall’altra gli equilibri nella maggioranza catalana ricopierebbero, anche se con proporzioni diverse, quello della coalizione di governo nazionale. Quanto accaduto a ottobre 2017, con il referendum per l’indipendenza e la conseguente dura risposta dell’allora esecutivo conservatore di Mariano Rajoy, è uno scenario assolutamente da evitare per l’attuale premier Pedro Sanchez, anche considerando l’importanza che la questione autonomista riveste in Spagna e gli equilibri a loro volta delicati su cui sembra reggersi l’attuale maggioranza. Se quindi da una parte i socialisti sperano che il loro rappresentante Salvador Illa possa riuscire nel “miracolo” di spezzare l’asse indipendentista uscito dalle urne, le prime dichiarazioni del presidente di Erc, Oriol Junqueras, sembrano chiudere le porte a questa prospettiva. Il politico catalano ha infatti rivendicato la necessità di un accordo esclusivamente con coloro che sono "a favore dell'autodeterminazione e dell'indulto" e ha escluso un patto con i socialisti catalani. "È impossibile un governo con il Psc. Siamo antagonisti". Sulla base dell'esito del voto di ieri, Junqueras ha poi chiesto al governo centrale di Madrid di "lavorare al tavolo di dialogo creato l'anno scorso per affrontare la questione catalana". Qualunque sia l’evoluzione politica nella Generalitat dopo il voto di ieri, quella della Catalogna resta comunque una spina nel fianco di qualsiasi governo sieda a Madrid, e in prospettiva anche una preoccupazione non marginale per le autorità di Bruxelles, già chiamate in causa in passato sul caso di Carles Puigdemont, il leader indipendentista rifugiatosi in Belgio, eletto nel 2019 al Parlamento europeo e riconosciuto come tale dall’Ue solo dopo una sentenza della Corte di giustizia europea. (segue) (Res)