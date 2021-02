Europa: mentre Draghi "unisce" l'Italia negli altri Paesi aumentano le spaccature (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro esempio di “suicidio” della nazione, se pur con caratteristiche molto diverse, è quello che concerne la Brexit e i suoi recenti sviluppi. Dopo l’accordo del 24 dicembre scorso sono emerse sempre maggiori criticità non solo nei rapporti fra Regno Unito e Ue, ma anche all’interno del territorio britannico. La questione del confine fra Repubblica di Irlanda e Irlanda del Nord, al centro delle discussioni fra Londra e Bruxelles per diverso tempo, ha portato all’istituzione di una frontiera “ibrida”. Per evitare la creazione di una barriera fisica sull’isola, l’Irlanda del Nord è rimasta di fatto dentro l’unione doganale con l’Ue e nel mercato unico europeo. Questa scelta, politicamente motivata, ha però determinato la necessità di sottoporre le merci che dalla Gran Bretagna si spostano verso la nazione oltremare agli stessi controlli che subirebbero qualora fossero destinate a un Paese comunitario. Burocrazia e altre problematiche hanno finito per creare un sostanziale isolamento dell’Irlanda del Nord rispetto al resto del Regno Unito, con difficoltà di approvvigionamento nei supermercati già avvertite a gennaio 2021. Complice anche la delicata questione relativa alle forniture di vaccini prodotti da AstraZeneca, Londra e Bruxelles si sono viste costrette a ridiscutere in qualche modo la situazione nordirlandese, puntando nuovamente sul dialogo piuttosto che su una battaglia legale. Resta il fatto che le autorità britanniche, spesso costrette in queste prime settimane di formale separazione a chiedere maggiore “flessibilità” alla controparte europea di fronte agli obblighi imposti dai nuovi regolamenti, si trovano in una situazione di difficile gestione. (segue) (Res)