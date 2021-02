Europa: mentre Draghi "unisce" l'Italia negli altri Paesi aumentano le spaccature (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Downing Street e l’opinione pubblica del Regno Unito dovranno infine confrontarsi nuovamente con le istanze separatiste che riemergono in Scozia, in vista del voto per rinnovare il parlamento di Edimburgo, in programma per il prossimo maggio. La leader del Partito nazionale scozzese (Snp), Nicola Sturgeon, è ancora una volta tornata a chiedere un referendum per l’indipendenza, dopo quello tenutosi nel settembre 2014. Il mutato contesto, determinato dall’entrata in vigore dell’accordo sulla Brexit e dalla gestione della pandemia di Covid-19 da parte delle autorità britanniche, ha portato Sturgeon e il suo partito a rilanciare la richiesta di “staccare” la Scozia dal Regno Unito per farla poi rientrare nell’Ue, una questione a dire il vero vista con una certa preoccupazione non solo da Londra ma anche da Bruxelles. L’Snp punta a ottenere il maggior numero di consensi nel parlamento scozzese a maggio, così da chiedere con forza un secondo referendum, anche se i sondaggi non sembrano esprimere attualmente un largo consenso a favore dell’indipendenza. Resta il fatto che, logorato dalle conseguenze della Brexit sul fronte interno e costretto a un confronto non semplice con Edimburgo, il governo britannico rischia di affrontare un difficile 2021, con un possibile impatto anche sulla leadership del premier Boris Johnson. (Res)