Covid: Bordoni (Lega), Zingaretti non dia lezioni a commercianti Lazio

- "Zingaretti non dia lezioni ai commercianti del Lazio, la categoria ha sofferto tantissimo, distanziamento e regole sono sempre state rispettate tanto all'interno quanto all'esterno dei locali". Lo dichiara il responsabile del dipartimento regionale Commercio della Lega Davide Bordoni. "L'emergenza sanitaria piuttosto ha alzato il velo sulle promesse non mantenute della sindaca del comune di Roma e della Regione Lazio: le categorie produttive continuano a fare i conti con regole che impediscono la faticosa risalita anche per l'assoluta mancanza di aiuti economici e di un piano di rilancio, lasciando - aggiunge Bordoni - la città e la regione all'interpretazione di ordinanze e di regole poco chiare. La Lega esprime solidarietà ai commercianti e alle famiglie in difficoltà, per questo stiamo moltiplicando sul territorio le iniziative a sostegno delle associazioni di categoria, imprenditori, professionisti e cittadini per costruire un programma alternativo al fallimento che Raggi e Zingaretti hanno prodotto", conclude Bordoni. (Com)