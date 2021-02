Spagna: Catalogna, all'indomani del voto grande disillusione per le strade di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani del voto in Catalogna il sentimento prevalente per le strade di Barcellona è di delusione e disincanto sia tra gli elettori "costituzionalisti" che tra i sostenitori dell'indipendentismo. "Non cambierà nulla come sempre", è la risposta più diffusa da parte di alcuni passanti intervistati lungo la Rambla della capitale catalana da "Agenzia Nova". Ignacio, giornalaio, crede che alla fine Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) farà un patto un JxCat (Uniti per la Catalogna) e Cup (Candidatura di unità popolare) per formare un governo indipendentista. A suo modo di vedere, che la Catalogna ottenga l'indipendenza dalla Spagna "è meglio per la Spagna" in quanto l'intera nazione "sfortunatamente" "si governa da Madrid" e nella capitale "la gente che governa è molto retrograda", ha spiegato evidenziando che la Catalogna è sempre stata la regione più avanzata e la più vicina all'Europa. Dunque la unica maniera affinché la Spagna progredisca è che la Catalogna la "obblighi" a progredire. La Catalogna, secondo Ignacio, non vuole l'indipendenza ma restare all'interno della Spagna "come lei chiede" come avviene ad, esempio, nei Paesi Baschi. Secondo Ignacio, in Spagna senza la forza "non si ottiene nulla" e se la Catalogna "desidera qualcosa la ottiene", ha concluso il giornalaio. (segue) (Spm)