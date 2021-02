Spagna: Catalogna, all'indomani del voto grande disillusione per le strade di Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena, fioraia, convinta indipendentista ha deciso di votare per il Partito socialista catalano (Psc) di Salvador Illa, l'unico che poteva rappresentare un argine ai nazionalisti catalani. Suo figlio, convinto indipendentista – racconta - per due anni non le ha parlato per aver votato Ciudadanos nel 2017. "Posso avere un'opinione politica però la famiglia non deve avere nulla a che vedere". Elena si augura che il governo spagnolo imponga nuovamente l'articolo 155 (applicato con il referendum illegale del primo ottobre 2017, per sciogliere il governo di una Comunità autonoma) nel caso in cui la Generalitat riproponesse la dichiarazione unilaterale di indipendenza o un altro referendum non negoziato. "Io sono catalana ma prima di tutto spagnola. Non me ne vado solo perché qui ho i miei figli". Secondo Elena, se Erc fosse "ragionevole" dovrebbe concordare un governo locale con il Psc ed il documento firmato insieme agli altri partiti indipendentisti nel quale si impegna a non formare un governo con i socialisti è stato un modo per fare "pressione su Illa". (segue) (Spm)