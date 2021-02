Spagna: Catalogna, all'indomani del voto grande disillusione per le strade di Barcellona (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra indipendentisti e costituzionalisti dividono fortemente la società catalana e spesso sono terreno di scontro anche tra amici e parenti. "La settimana scorsa ho detto ad una mia amica che se avessero vinto gli indipendentisti me ne sarei andata da Barcellona e lei mi ha risposto che potevo iniziare a farlo", ha confessato con delusione la fioraia. Elena si definisce di sinistra ma non nazionalista, pertanto, si è detta preoccupata anche per l'ascesa del partito di estrema destra Vox. La donna ha poi "demolito" uno dei miti su cui si fonda l'indipendentismo: il governo di Madrid si "appropria" della ricchezza della Catalogna. "Tutti i soldi che abbiamo ricevuto dal governo sono stati utilizzati per finanziare l'indipendentismo distruggendo i servizi della regione". "L'altra volta avevo votato per Ciudadanos perché era l'unico partito che poteva 'lottare' contro l'indipendenza ed ora ho votato Illa che deve fare di tutto per negoziare per costituire un governo", ha evidenziato. Elena si è detta favorevole ad un referendum concordato con il governo come unica soluzione per uscire da questa situazione di tensione, convinta che il no all'indipendenza vincerebbe in quanto molti catalani silenziosi si "animerebbero" per andare a votare. Elena, infine, ha espresso sconcerto per la possibilità offerta ai positivi al Covid-19 di andare a votare. "Una vergogna, mi aspettavo un po' di rispetto". (segue) (Spm)