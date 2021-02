Spagna: Catalogna, all'indomani del voto grande disillusione per le strade di Barcellona (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angel, giovane tabaccaio de La Rambla di Barcellona, ieri per la prima volta ha deciso di non votare, ma nel passato ha sempre optato per Erc. Si è detto deluso per il fatto che Erc sia alleato con JxCat "che rappresenta la destra catalana e me non piace nessuna destra" nonostante condividano il progetto indipendentista. "Non cambierà nulla, resterà tutto uguale come sempre", ha dichiarato Pedro, negoziante di souvenir del centro della città. "Erc e JxCat faranno un'alleanza per vedere chi è più indipendentista dell'altro". Dopo aver votato per Erc, ultimamente aveva espresso la sua preferenza per Unidas Podemos che, tuttavia, "non fa nulla per i lavoratori". Per questo motivo, deluso, ieri ha deciso di non recarsi alle urne. Pedro è favorevole ad un referendum concordato con il governo e voterebbe sì anche se "non sa" spiegare quali vantaggi concreti porterebbe alla Catalogna. Maria, titolare di un piccolo negozio di dolci, si dice "convinta indipendentista", sostenitrice di Erc, ma ieri non ha votato per paura del Covid. "Non cambierà nulla. Erc unirà a JxCat e Cup", ha detto. L'unica soluzione per uscire da uno scenario di tensioni e scontri costanti con Madrid è concordare un referendum con il governo "al contrario si sbatterebbe di nuovo la testa contro la parete" come avvenuto nel 2017. Maria lamenta il fatto che molti politici spagnoli che hanno "rubato sono già per strada", mentre diversi leader indipendenti continuano a restare in carcere. (segue) (Spm)