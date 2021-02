Spagna: Catalogna, all'indomani del voto grande disillusione per le strade di Barcellona (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Erc giocherà la carta del governo di Madrid per appoggiare Illa con l'obiettivo di ottenere prima l'amnistia e poi un referendum. Non c'è un'altra uscita. Sono oltre 10 anni che siamo in questa situazione", ha affermato Julio, pensionato. "Non credo nella politica dei nazionalisti tanto spagnoli quanto catalani ma solo nelle rivoluzione del lavoratore. Nulla di più. Quelle per l'indipendenza o meno sono negoziazioni borghesi". Quello che chiede è semplicemente "un governo che difenda i diritti dei cittadini". Ieri ha votato "al meno peggio", Unidas Podemos, "ex comunisti ed ora non si sa quello che sono". Per lui il governo di Madrid "è di destra". In merito all'ascesa di Vox non si è detto sorpreso in quanto si tratta del Partito popolare (Pp) con "con un'altra faccia" in quanto i "filo-franchisti" che prima si nascondevano nel Pp si sono "trasferiti" in Vox. In merito ad un possibile referendum si dice indifferente. Secondo Julio, un sostegno di Erc a Illa in cambio delle concessioni sollecitate da anni "è quello che più interessa alla borghesi per continuare ad avere più soldi", ha evidenziato Julio. (Spm)