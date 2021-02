Covid: Commissione Ue, lettera a Paesi su importanza rispetto linee guida su viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea manderà una lettera a tutti i 27 Paesi membri per ricordare l'importanza di seguire linee comuni già concordate sulle restrizioni ai viaggi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand. "La Commissione europea invierà una lettera a tutti i 27 Stati membri per ricordargli l'importanza di seguire le linee guida concordate " sulle restrizioni ai viaggi e i controlli alle frontiere. Secondo l'Ue è necessario un "approccio comune" e un "coordinamento" tra la Commissione e gli Stati sulle restrizioni ai viaggi. Il portavoce ha anche sottolineato che si scoraggiano i viaggi "non essenziali", ma che è necessario "il rispetto della proporzionalità" sulle misure che ogni Stato prende e che non devono essere "discriminatorie". (Beb)