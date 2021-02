Infrastrutture: Gariglio (Pd), per Giovannini sfide decisive, noi ci siamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Davide Gariglio, capogruppo del Partito democratico in commissione Trasporti della Camera, "la sfida che attende il neo ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Giovannini, sarà decisiva per il rilancio e la competitività dell'intero Paese". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "l'ammodernamento delle infrastrutture nazionali, un sistema integrato di mobilità efficace capace di collegare Nord e Sud dell'Italia all'Europa rappresenta infatti uno dei volani per la crescita economica, occupazionale e sociale dei territori. Uno sviluppo che dovrà essere coniugato con la salvaguardia dell'ambiente - continua l'esponente del Pd -, uno dei temi da sempre cari al nuovo ministro a cui auguriamo buon lavoro e con cui siamo pronti a collaborare proficuamente in Parlamento". (Com)