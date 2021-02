Energia: Romania-Ucraina, Omv Petrom firma partnership con Naftogaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società romena Omv Petrom e l’ucraina Naftogaz hanno firmato un memorandum d'intesa per identificare progetti congiunti di esplorazione e produzione di gas in Ucraina. Lo riferisce una nota di Naftogaz secondo cui l’anno scorso la società ha lavorato per identificare nuove opportunità di esplorazione e sviluppo di nuovi giacimenti di gas in Ucraina. Con la vittoria delle licenze nel campo di Yuzivska del Mar Nero, che ha un grande potenziale, così come quelle nell'Ucraina occidentale, Naftogaz sta ora accelerando i suoi piani di investimento", ha affermato Otto Waterlander, direttore operativo della società. Naftogaz mira ad attrarre partner internazionali esperti a questi piani, in modo che l'Ucraina possa diventare indipendente entro il 2030 in termini di consumo di gas. "Riteniamo che Omv Petrom sia un partner prezioso e rinomato, che apporta ulteriore capacità di investimento, competenza ed esperienza rilevante nella regione. L'azienda ha scoperto il promettente blocco Neptun nel Mar Nero, ha esperienza e know-how nella perforazione offshore e ha un track record di successo nello sfruttamento delle risorse a terra nella regione dei Carpazi della Romania, che hanno la stessa storia geologica dei Carpazi ucraini. Vediamo un grande potenziale di collaborazione in queste aree e non vediamo l'ora di stabilire i prossimi passi concreti per la collaborazione per il prossimo futuro", ha aggiunto il funzionario di Naftogaz. (segue) (Rob)