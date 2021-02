Energia: Romania-Ucraina, Omv Petrom firma partnership con Naftogaz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due società inizieranno ad analizzare le opportunità di cooperazione nei blocchi offshore nelle acque ucraine del Mar Nero. Secondo una risoluzione del governo ucraino, Naftogaz ha già chiesto 36 accordi speciali per l'esplorazione di questi perimetri. "La nostra strategia è espandere le nostre attività nella regione del Mar Nero. L'Ucraina è un passo naturale per cogliere le opportunità in quest'area, dato che questo paese ha un grande potenziale per la produzione di gas. Siamo entusiasti di iniziare a cercare modi per lavorare con Nafttogaz e concentrarci su una cooperazione efficace, con vantaggi per entrambe le parti, in modo che queste opportunità possano andare avanti", ha affermato Christopher Veit, membro del Consiglio di amministrazione di Omv Petrom con attività upstream. L'anno scorso Naftogaz ha annunciato la sua nuova strategia di sviluppo, che mira a raddoppiare le riserve della società. I progetti strategici includono l'esplorazione e lo sviluppo di aree del Mar Nero, depositi di tight gas e la regione di Yuzivska e l'ovest del paese. Fino al momento della pubblicazione di questa notizia, Omv Petrom non ha comunicato nulla in merito all'annuncio di Naftogaz. (Rob)