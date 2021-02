Francia-Germania: sottosegretario Affari europei francese, non vogliamo chiusura frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari europei di Parigi, Clement Beaune, ha dichiarato di non volere la chiusura completa delle frontiere con la Francia da parte della Germania a causa della crisi del coronavirus. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info", Beaune ha sottolineato la necessità di una "concertazione" per evitare questo scenario. "Se la Germania dovesse limitare ancora la circolazione" verso la Francia vorrei che "si definiscano insieme delle eccezioni più ampie possibili", ha detto Beaune, spiegando che le principali "preoccupazioni" della Francia riguardano il "trasporto stradale" e i "lavoratori transfrontalieri". Il sottosegretario ha sottolineato l'importanza del dialogo per evitare una qualsiasi "cattiva sorpresa". La Germania ha già chiuso parzialmente la frontiera con l'Austria e la Repubblica Ceca per frenare la circolazione del coronavirus. (Frp)