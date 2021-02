Speciale energia: vicepremier russo Novak, gasdotto Nord Stream 2 completato al 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2 sarà completato ed entrerà regolarmente in funzione, essendo stato completato al 95 per cento del gasdotto e nel pieno rispetto della legalità. Lo ha ribadito il vicepremier russo Alexander Novak. “Gazprom ha creato una joint venture che ad oggi ha sostanzialmente realizzato più del 95 per cento del Nord Stream 2”, ha detto Novak al canale televisivo “Rossiya 1”, aggiungendo che la Russia “è sicura che, nonostante gli approcci distruttivi esercitati dagli Stati Uniti, (il gasdotto) sarà costruito”. La joint venture di Gazprom, ha ricordato Novak, è con società europee che hanno l'interesse ad importare gas dalla Russia. Alla domanda sui possibili rischi associati al possibile non utilizzo del gasdotto dopo il suo completamento, il vicepremier ha risposto: “Non credo che ci siano tali rischi proprio per via dell'interesse dei nostri partner europei, nonché perché questo progetto è pienamente conforme alla legislazione europea”. Novak ha quindi accusato gli Stati Uniti di voler ostacolare il progetto per fare spazio all'esportazione del proprio gas naturale liquefatto (Gnl) sul mercato europeo, esercitando di fatto una “concorrenza sleale”. Il gasdotto Nord Stream 2 è progettato per fornire circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando attraverso il mar Baltico e aggirando i Paesi dell’area Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria), i Paesi baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. Il progetto è fortemente osteggiato anche dagli Stati Uniti che hanno più volte minacciato di sanzionare le società che lavorano alla costruzione del gasdotto. (Rum)