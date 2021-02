Speciale energia: Germania-Usa, si va verso compromesso nella disputa sul Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella disputa tra Germania e Stati Uniti sul gasdotto Nord Stream 2, il compromesso inizia a prevalere sulla logica del confronto. Interpellato dal quotidiano “Handelsblatt”, Ned Price, portavoce del segretario di Stato degli Usa Antony Blinken, ha commentato la ripresa dei lavori della nave russa Fortuna per la posa delle condotte nel Mar Baltico. In particolare, Price ha evidenziato che gli Stati Uniti seguiranno “le attività per il completamento o la certificazione del gasdotto e, se avranno luogo, assumeremo una decisione” sulle nuove sanzioni contro il Nord Stream 2. Tuttavia, ha aggiunto il portavoce di Blinkel, le misure punitive sono “soltanto uno dei tanti strumenti importanti” a disposizione di Washington. Il portavoce di Blinken ha, quindi, osservato: “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri alleati e partner per rafforzare la sicurezza energetica europea e proteggerla da comportamenti predatori”. A sua volta, il sottosegretario all'Economia ed Energia tedesco, Thomas Bareiss, ha dichiarato: “Il governo federale ha sempre sostenuto di prendere sul serio le preoccupazioni dei nostri partner”. (Geb)