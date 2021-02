Speciale energia: Ucraina, prezzi del mercato elettrico aumentati del 40 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio ponderato dell'elettricità in Ucraina nei primi dieci giorni di febbraio è stato pari a 1.703,88 grivnie (circa 50,26 euro) per megawatt, ovvero del 41 per cento superiori alla prima decade di gennaio. Lo riferisce l'ufficio stampa dell'operatore di mercato Ukrenergo. I prezzi nella prima decade di febbraio sono stati del 15 per cento superiori alla media di gennaio. Il prezzo medio ponderato dell'elettricità nel Sistema energetico unito dell'Ucraina è aumentato nei primi dieci giorni di febbraio rispetto allo stesso periodo di gennaio del 47,8 per cento, fino a 1.698,79 grivnie per megawatt (circa 50,00 euro). (Rum)