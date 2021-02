Sardegna: proposta Solinas, prossima estate test negativo o vaccino per i turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi entra in Sardegna dovrà presentare un certificato di negatività o di avvenuta vaccinazione, il sistema dei controlli partirà ben prima dell'inizio della stagione estiva". Lo ha affermato il presidente della Regione, Christian Solinas, che sottolinea come la Regione è al lavoro per la prossima estate sui controlli negli arrivi in Sardegna con una misura simile a quella dello scorso anno che prevedeva l'obbligatorietà di test agli arrivi in porti e aeroporti sardi e che provocò uno scontro istituzionale col governo. "La situazione in Sardegna sta migliorando come confermano gli screening – ha spiegato Solinas -. Con l'aggiunta delle vaccinazioni, già in atto e le prossime che verranno effettuate, ci sono tutte le condizioni per uscire dall'incubo. Abbiamo però la necessità di difenderci ancora dal virus e dalle sue pericolosissime varianti, evitare quanto più possibile di ritrovarcele anche qua, a condizionare la salute dei sardi e minare l'economia. Ecco perché è necessario tutelarci attraverso le certificazioni sanitarie di chi arriva. Un modello che vogliamo introdurre nel più breve tempo possibile". (segue) (Rsc)