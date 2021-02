Sardegna: proposta Solinas, prossima estate test negativo o vaccino per i turisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaporto sanitario vede favorevole anche Federalberghi che, per bocca del suo presidente regionale, Paolo Manca, ha chiesto regole uguali per tutti a livello nazionale. "Per la prossima estate dobbiamo essere pronti – ha detto Manca - evitiamo gli errori del passato". Federalberghi propone anche di prendere a modello quello che la Iata, l'organizzazione delle compagnie aeree ha già messo in campo: un documento di viaggio, un'applicazione per lo smartphone, che consenta di conservare i risultati dei tamponi anti-Covid e i certificati di vaccinazione, un sistema gratuito e volontario che sarà già attivo da marzo e già adottato da diversi vettori che autorizzerà le persone ad effettuare voli internazionali, verificare in modo sicuro i dati alle frontiere, evitare le quarantene nei paesi di arrivo e rendere accessibili alle autorità sanitarie locali le informazioni su chi entra. (Rsc)