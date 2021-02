Covid: Ciriani (Fd'I), inaccettabile chiusura impianti sci senza preavviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' inaccettabile che la chiusura degli impianti sciistici sia stata decisa senza alcun preavviso. Una decisione irresponsabile e vergognosa che impatta sia sul piano economico e sia su quello sociale. Fratelli d'Italia più volte in Parlamento ha chiesto al governo di emanare protocolli severi, insieme a rigidi controlli, affinché chi aveva i requisiti potesse tornare a riaprire". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, nel corso di Start in onda su Skytg24. "Siamo per la certezza delle regole ma riteniamo che questo Paese debba tornare ad essere normale, così come peraltro ci aveva annunciato il presidente Draghi nel corso delle consultazioni alla Camera - ha aggiunto -. Ed è condivisibile la rabbia e il senso di frustrazione degli operatori del settore, che da tempo erano pronti alla riapertura ed ai quali era stato anche assicurato che gli impianti avrebbero aperto oggi. Invece a sole dodici ore tutto è stato revocato. Un comportamento inaccettabile. Fratelli d'Italia, quindi, chiede di smetterla di giocare con la vita delle persone e di stanziare finalmente quei ristori che finora sono stati soltanto promessi ma mai arrivati, per colpa di una maggioranza che anziché varare il Ristori V era impegnato a litigare sula spartizione di ministeri e poltrone".(Rin)