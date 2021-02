Cina: spedizioni telefoni cellulari in aumento del 92,8 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spedizioni di telefoni cellulari dalla Cina sono aumentate del 92,8 per cento anno su anno a 40,12 milioni di unità a gennaio. Lo mostrano i dati dell'Accademia cinese delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Caict), un istituto di ricerca affiliato al ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. La cifra è in forte aumento dopo un calo del 12,6 per cento registrato nel dicembre dello scorso anno. A gennaio sono stati immessi sul mercato un totale di 40 nuovi modelli, con un aumento del 17,6 per cento su base annua, secondo Caict. I marchi nazionali hanno continuato a dominare le spedizioni di telefoni cellulari a gennaio, raggiungendo 33,73 milioni di unità e rappresentando l'84,1 per cento delle spedizioni totali. Le spedizioni di smartphone sono arrivate a 39,57 milioni di unità il mese scorso, con un aumento del 94,3 per cento anno su anno. (Cip)