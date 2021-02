Energia: Sechin (Rosneft), aumenteremo al 95 per cento quota gas di petrolio associato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi due anni, Rosneft porterà l'utilizzo del gas di petrolio associato al 95 per cento rispetto all'attuale 83 per cento. Lo ha affermato l’amministratore delegato della società Igor Sechin durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Stiamo lavorando costantemente su quest’obiettivo. Ora l'utilizzo medio del gas di petrolio associato è dell'83 per cento. Nei prossimi due anni raggiungeremo il 95 per cento ", ha detto Sechin. L’Ad ha ricordato che Rosneft ha deciso di controllare la prevenzione delle emissioni di gas serra e ridurre al minimo le emissioni di CO2 nei principali impianti di produzione dell'azienda. La strategia di Rosneft è raggiungere una posizione di leadership in termini di emissioni specifiche di gas serra tra le società internazionali. "Ci aspettiamo anche di diventare leader in questa direzione, in termini di riduzione delle emissioni, raggiungendo quasi il 100 per cento di utilizzo del gas di petrolio associato. Inoltre, abbiamo effettuato rilievi meteorologici che ci consentono di dotare il nuovo progetto Vostok Oil di impianti di generazione eolici”, ha concluso Sechin. (Rum)