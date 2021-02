Milleproroghe: Crippa (M5s), con rinvio liberalizzazione mercato energetico al 2024 tuteliamo utenti vulnerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, sottolinea: "La nostra proposta di rinviare al 2024 il passaggio al mercato libero consentirà di mettere in campo una serie di ulteriori interventi, di informare correttamente i cittadini e nel frattempo di scongiurare le conseguenze di un aumento generalizzato dei prezzi sulle fasce più deboli della popolazione". Il parlamentare aggiunge su Facebook: "La Lega oggi critica la nostra scelta di rinvio. Peccato che soltanto lo scorso settembre 2020 la stessa Lega chiedeva al governo di 'intervenire con urgenza per impedire che 15 milioni di utenti domestici ancora rimasti nel mercato tutelato, poco di più della metà del totale, dal 1° gennaio 2022, data della fine della maggior tutela, vadano incontro all'ennesima batosta'. Insomma - continua Crippa -, ieri chiedevano la proroga e dicevano di voler difendere i cittadini più deboli e oggi cambiano idea per meri fini di propaganda e dicono che il mercato libero fa calare i prezzi". (segue) (Rin)