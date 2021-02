Polonia: ministro Difesa, rafforzamento Forze armate contro la "minaccia russa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pericolo militare posto dalla Russia nell'Europa orientale "non è uno scherzo". Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, parlando oggi in un'intervista al settimanale "Sieci". "Dobbiamo ricordare degli attacchi russi a Georgia e Ucraina. E' per questo che stiamo modernizzando le Forze armate, che ne aumenteremo il numero e che collaboriamo con le forze militari più potenti al mondo, quelle statunitensi, per dissuadere un potenziale aggressore", ha dichiarato il ministro. A proposito di un colloquio avuto con il neosegretario della Difesa Usa Lloyd Austin, Blaszczak ha detto che Varsavia e Washington hanno "riaffermato il rafforzamento della collaborazione militare". "Ho ottenuto un invito al Pentagono e Austin ne ha ricevuto uno in Polonia", ha continuato il ministro. (Vap)