Energia: Sechin (Rosneft), siamo unica società del settore a registrare profitti nel 2020

- Rosneft è attualmente l'unica fra le più importanti società energetiche globali che ha registrato profitti nel 2020. Lo ha detto l’amministratore delegato dell'azienda Igor Sechin in un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Qualche tempo fa abbiamo fornito segnalazioni pubbliche secondo gli standard internazionali, è estremamente positivo per l'azienda, e devo dire che, nonostante l'impatto drammatico della pandemia, Rosneft ha registrato dei profitti alla fine dell'anno", ha detto Sechin. Secondo l’Ad, la società ha registrato 147 miliardi di rubli (circa 1,65 miliardi di euro) di utile netto per l'anno appena concluso, mentre diverse società internazionali come ExxonMobil, Chevron, Shell, Total hanno chiuso l'anno con perdite. "A oggi, l'unica azienda del settore globale del petrolio e del gas che ha registrato profitti siamo noi", ha sottolineato Sechin. (Rum)