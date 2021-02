Lombardia: Moratti, da oggi seconda fase piano vaccinazioni Covid, operazione complessa che facciamo con grandissimo impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parte oggi, 15 febbraio 2021 alle ore 13.00, la seconda fase del piano vaccinazioni anti Covid19 in Lombardia” lo ricorda in un video sui canali social della Regione Lombardia, l'assessore al welfare Letizia Moratti. “Si parte dalle persone più fragili, le persone ultraottantenni, che a partire da oggi potranno rivolgersi al proprio medico di base, alla farmacia di fiducia o aderire online anche con l’aiuto di un famigliare – ricorda la vicepresidente della Regione – E' necessaria solo la tessera sanitaria e un numero di telefono, cellulare o fisso. Successivamente ognuno verrà chiamato per avere l'ora, il luogo e la data per la somministrazione del vaccino. La campagna di somministrazione partirà dal 18 febbraio, è un'operazione complessa ma la facciamo con grandissimo impegno perchè abbiamo a cuore la salute dei nostri nonni, delle nostre nonne, dei nostri papà, mamme, zii e zie, tutte le nostre famiglie” ha spiegato Letizia Moratti (Rem)