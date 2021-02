Governo: deputati Pd del Sud, riequilibrare rappresentanza territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate ed i deputati del Partito democratico eletti al Sud affermano: "In attesa delle dichiarazioni programmatiche che il presidente del Consiglio Draghi presenterà in Parlamento la prossima settimana, esprimiamo la nostra soddisfazione per la qualità e la competenza della compagine ministeriale. Siamo fiduciosi - continuano i parlamentari in una nota - che saranno date le giuste risposte al Paese per superare la crisi sanitaria e intraprendere una nuova stagione di rilancio economico e sociale. Il Partito democratico con i suoi ministri offrirà il proprio contributo di esperienza e di idee per un’Italia saldamente ancorata in Europa, più moderna, più verde, più innovativa e più inclusiva. Nelle scorse ore è stata correttamente rilevata la criticità legata alla rappresentanza di genere nella composizione dei democratici al governo". Gli esponenti del Pd, poi, proseguono: "Allo stesso modo, non possiamo non evidenziare la preoccupante assenza di equilibrio territoriale che penalizza la prospettiva della compagine ministeriale e la sua capacità di rappresentare le aspirazioni del Mezzogiorno il cui sviluppo ha un ruolo chiave per la crescita dell’intero Paese: non si tratta solo di recuperare i divari di reddito e opportunità tra le diverse aree territoriali, ma si tratta anche di promuovere una visione che riconosce al Mezzogiorno il ruolo strategico di porta d’accesso nel Mediterraneo attraverso la quale attrarre persone, merci, lavoro, tecnologia e idee per un futuro migliore". (segue) (Com)